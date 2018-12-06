Стало відомо, де збірна України зіграє перший матч відбору Євро-2020
22 березня 2019 року збірна України проведе перший офіційний матч відбору на Чемпіонат Європи 2020 року – на виїзді проти збірної Португалії.
Португальці зіграють з українцями у Лісабоні на стадіоні "Да Луж" (Estádio da Luz). При цьому через три дні – 25 березня, на цій же арені чинні чемпіони Європи прийматимуть збірну Сербії. Україна в цей день зіграє на виїзді проти Люксембурга.
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Щодо першого домашнього матчу "синьо-жовтих", то це буде гра 7 червня проти збірної Сербії. Але поки невідомо де відбудеться цей матч. Варто нагадати, що керівник ФФУ Андрій Павелко обіцяв, що перший домашній матч відбору на Євро-2020 збірна України зіграє на "Арені Львів".
Джерело: 24 Канал
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