Стало відомо, де "Зоря" проводитиме домашні матчі Ліги Європи

Луганська "Зоря" отримала лист від УЄФА з повідомленням щодо місця проведення домашніх матчів клубу у Лізі Європи.

Як повідомили у клубі, "Зорі" дозволили проводити матчі третього кваліфікаційного раунду та раунду плей-оф у Запоріжжі на "Славутич Арені".

Читайте також: Чемпіоном світу з футболу став гравець, який взагалі не зіграв жодного матчу за збірну Франції

Рішення щодо можливості проведення на цьому стадіоні матчів групового етапу Ліги Європи буде прийнято комісією УЄФА після інспектування "Славутич Арени".

Варто нагадати, що жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться в понеділок, 23 липня. Дата матчів – 9 та 16 серпня.