Стало відомо, де "Зоря" проводитиме домашні матчі Ліги Європи
Луганська "Зоря" отримала лист від УЄФА з повідомленням щодо місця проведення домашніх матчів клубу у Лізі Європи.
Як повідомили у клубі, "Зорі" дозволили проводити матчі третього кваліфікаційного раунду та раунду плей-оф у Запоріжжі на "Славутич Арені".
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Рішення щодо можливості проведення на цьому стадіоні матчів групового етапу Ліги Європи буде прийнято комісією УЄФА після інспектування "Славутич Арени".
Варто нагадати, що жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться в понеділок, 23 липня. Дата матчів – 9 та 16 серпня.
Джерело: 24 Канал
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