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Стало відомо, де "Зоря" проводитиме домашні матчі Ліги Європи

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"Славутич Арена" прийме матчі "Зорі" у Лізі Європи
"Славутич Арена" прийме матчі "Зорі" у Лізі Європи

Луганська "Зоря" отримала лист від УЄФА з повідомленням щодо місця проведення домашніх матчів клубу у Лізі Європи.

Як повідомили у клубі, "Зорі" дозволили проводити матчі третього кваліфікаційного раунду та раунду плей-оф у Запоріжжі на "Славутич Арені". 

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Рішення щодо можливості проведення на цьому стадіоні матчів групового етапу Ліги Європи буде прийнято комісією УЄФА після інспектування "Славутич Арени".

Варто нагадати, що жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудеться в понеділок, 23 липня. Дата матчів – 9 та 16 серпня.

Теги: Новини спорту Зоря Ліга Європи Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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