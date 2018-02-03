Стало відомо, хто фінансує президентську кампанію Ксенії Собчак
Власник російського медіахолдингу ACMG Олександр Федотов зізнався, що спонсорує виборчу кампанію Ксенії Собчак на президентських виборах 2018 у Росії.
Про це пише російське видання Forbes, яке входить у медіахолдинг Федотова.
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Він розповів, що Собчак розповіла про свій намір балотуватись у президенти ще в серпні 2017-го і попросила фінансової підтримки.
Я дав свою згоду і зараз, коли Ксенія і штаб змогли зібрати більше 100 000 підписів на її підтримку і ЦВК перевіряє підписи, я можу відкрито сказати, що так, я – Олександр Федотов, є одним із спонсорів її виборчої кампанії,
– заявив російський бізнесмен.
Саму Собчак Федотов характеризує як "сміливу та зухвалу".
"Ксенія – смілива і зухвала, яскрава, молода і розумна, і я впевнений, що в країні є місце для політиків нового типу. Ну, а вже про свободу слова та свободу ЗМІ, які відображені в її програмі, навіть і говорити зайве – підтримую цілком і повністю", – наголосив президента Федотов.
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До слова, Олександр Федотов є президентом російського медіахолдингу ACMG, до складу якого, окрім журналу Forbes, входить також видання LʼOfficiel, редактором якого є Ксенія Собчак.
Сама Собчак раніше відмовлялась озвучувати імена своїх спонсорів.
Президентські вибори у Росії призначені на 18 березня 2018.
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