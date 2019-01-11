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      Стало відомо, хто може замінити Грозного на посту головного тренера "Арсенал-Київ"

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      Ігор Леонов може очолити "Арсенал-Київ"
      Ігор Леонов може очолити "Арсенал-Київ" / shakhtar.com

      Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас назвав можливого наступного головного тренера "Арсеналу-Київ".

      Наступним головним тренером київського Арсеналу може стати Ігор Леонов.

      Читайте також: Клуб УПЛ залишився без головного тренера

      З великою часткою ймовірності на другу половину сезону "Арсенал-Київ" поведе Ігор Леонов. Для амбітного фахівця це другий в кар'єрі шанс вийти у вільне плавання у відкритих водах УПЛ. І відразу ж складне завдання – зберегти прописку для поки останньої команди в таблиці,
      – написав Бурбас в Twitter.

      Зазначимо, що у 2011-12-х роках Леонов працював асистентом Валерія Яремченка в "Маріуполі", а потім був виконуючим обов'язки головного тренера.

      З липня минулого року Леонов входить до тренерського штабу юнацької команди "Шахтаря" U-19.

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      Теги: ФК Арсенал-Київ Спорт Футбол
      Джерело: 24 Канал
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