Стало відомо, хто може замінити Грозного на посту головного тренера "Арсенал-Київ"

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас назвав можливого наступного головного тренера "Арсеналу-Київ".

Наступним головним тренером київського Арсеналу може стати Ігор Леонов.

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З великою часткою ймовірності на другу половину сезону "Арсенал-Київ" поведе Ігор Леонов. Для амбітного фахівця це другий в кар'єрі шанс вийти у вільне плавання у відкритих водах УПЛ. І відразу ж складне завдання – зберегти прописку для поки останньої команди в таблиці,

– написав Бурбас в Twitter.

З великою долею вірогідності на другу половину сезону Арсенал-Київ поведе Ігор Леонов. Для амбітного фахівця це другий в кар’єрі шанс вийти у вільне плавання у відкритих водах УПЛ. І одразу важкуча місія - зберегти прописку для останньої поки команди таблиці. — Igor Burbas (@iburbas) 11 января 2019 г.

Зазначимо, що у 2011-12-х роках Леонов працював асистентом Валерія Яремченка в "Маріуполі", а потім був виконуючим обов'язки головного тренера.

З липня минулого року Леонов входить до тренерського штабу юнацької команди "Шахтаря" U-19.

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