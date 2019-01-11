Стало відомо, хто може замінити Грозного на посту головного тренера "Арсенал-Київ"
Журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас назвав можливого наступного головного тренера "Арсеналу-Київ".
Наступним головним тренером київського Арсеналу може стати Ігор Леонов.
Читайте також: Клуб УПЛ залишився без головного тренера
З великою часткою ймовірності на другу половину сезону "Арсенал-Київ" поведе Ігор Леонов. Для амбітного фахівця це другий в кар'єрі шанс вийти у вільне плавання у відкритих водах УПЛ. І відразу ж складне завдання – зберегти прописку для поки останньої команди в таблиці,
– написав Бурбас в Twitter.
Зазначимо, що у 2011-12-х роках Леонов працював асистентом Валерія Яремченка в "Маріуполі", а потім був виконуючим обов'язки головного тренера.
З липня минулого року Леонов входить до тренерського штабу юнацької команди "Шахтаря" U-19.
Вибір редакції
-
Головні новини 11 січня: порятунок лижника в Карпатах та штурм офісу Зеленськогосьогодні , 22:34
-
Які залежні від Кремля церкви визнають автокефалію ПЦУ: заява екзарха Константинополясьогодні , 21:12
-
Як виглядатиме SpaceX Starship – корабель для подорожі до Місяця і Марса: реальні фото та відеосьогодні , 20:09