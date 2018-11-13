Стало відомо, хто покаже новий сезон Кубку світу з біатлону у прямому ефірі в Україні

Новий сезон Кубку світу з біатлону у прямому ефірі покажуть одразу два телеканали: UA: ПЕРШИЙ та СПОРТ1.

Про це повідомляє офіційний сайт біатлону з посиланням на президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

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Передбачається, що всі гонки Кубку світу і чемпіонату світу обидва телеканали покажуть в прямому ефірі. Невеликі коригування можливі лише у випадку з UA: ПЕРШИЙ, коли час стартів на американських етапах буде збігатися з підсумковим випуском новин телеканалу.