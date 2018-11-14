Стало відомо, хто розсудить товариський матч Туреччина – Україна

Стала відома бригада арбітрів на товариський матч між збірними України та Туреччини.

Товариський матч збірних України та Туреччини обслужить бригада арбітрів з Косова. Головним суддею поєдинку виступить Генцен Нуза.

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Асистенти рефері – Фатлум Беріша і Бухар Селімай, четвертий арбітр – Бешфорт Косумі.

Нагадаємо, що товариський матч Туреччина – Україна зіграють у вівторок, 20 листопада у Анталії. Перед цим "синьо-жовтим" належить зіграти заключну гру Ліги націй проти збірної Словаччини. Цей поєдинок розпочнеться у п’ятницю, 16 листопада, о 21:45.

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