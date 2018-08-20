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Стало відомо, хто транслюватиме матчі "Зорі" у Лізі Європи

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Матч "Зорі" у Лізі Європи покаже канал "2+2"
Матч "Зорі" у Лізі Європи покаже канал "2+2" / ФК "Зоря"

У четвер, 23 серпня, луганська "Зоря" зіграє перший матч плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти німецького "РБ Лейпциг". Одне з важливіших питань для українського глядача (окрім результату) – це трансляція цього матчу на українському телеканалі.

Нагадаємо, УЄФА не продало ліцензію на трансляцію матчів єврокубків жодному з українських телеканалів. При цьому в цей пакет матчів на три сезони входять не лише матчі групової стадії, але й плей-оф кваліфікації, де 22 серпня зіграє "Динамо", а 23 серпня – "Зоря".

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Однак "Медіа група Україна", якій належать телеканали "Україна", "Футбол 1" та "Футбол 2", вдалося домовитися про трансляцію матчу "Аякс" – "Динамо", який відбудеться 22 серпня в Амстердамі. Його покажуть у прямому ефірі на телеканалі "Футбол 2" о 21:45. Нагадаємо, матчі "Динамо" на попередньому раунді кваліфікації та ігри в УПЛ показував телеканал "2+2".

Дещо інша ситуація із трансляцією матчу "Зоря" – "РБ Лейпциг", який відбудеться у четвер, 23 серпня, о 21:30. Її немає в ефірах жодного з українських телеканалів. Як стало відомо редакції сайту 24 Каналу, матч все таки покаже телеканал "2+2", незважаючи на те, що в телепрограмі на цей час стоїть показ серіалів.

Варто додати, що між "Зорею" та каналами "Футбол 1/2" доволі напружені стосунки через обопільну критику, яка лунає з обох сторін, а також донецького "Шахтаря". Відтак, якщо "Медіа група Україна" вдасться викупити права на трансляцію матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а "Зорі" вийти в групову стадію турніру, ситуація навколо трансляції матчів луганської команди буде доволі неоднозначною.

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Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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