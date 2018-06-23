Стало відомо ім'я новонародженого сина супермоделі Кендіс Сванепул: фото

Щаслива пара модель Кедіс Сванепул і Герман Ніколі розповіли шанувальникам в соцмережах, як назвали новонародженого сина.

Зіркова пара вирішила назвала хлопчика Арієлем. Про це повідомляє Герман Ніколі на своїй сторінці в Instagram.

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"Цей запах – це все... Арієль", прокоментував знімок батько дитини.

Нагадаємо, що старшого сина пари, який народився у жовтні 2016 року, звати Анака.