Стало відомо ім'я новонародженого сина супермоделі Кендіс Сванепул: фото
Щаслива пара модель Кедіс Сванепул і Герман Ніколі розповіли шанувальникам в соцмережах, як назвали новонародженого сина.
Зіркова пара вирішила назвала хлопчика Арієлем. Про це повідомляє Герман Ніколі на своїй сторінці в Instagram.
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"Цей запах – це все... Арієль", прокоментував знімок батько дитини.
Нагадаємо, що старшого сина пари, який народився у жовтні 2016 року, звати Анака.
Джерело: 24 Канал
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