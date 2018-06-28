Стало відомо ім'я новонародженої правнучки королеви Єлизавети II
Британське королівське подружжя Зари Філліпс і її чоловіка Майка Тіндалла вдруге стали батьками. Новонароджену доньку, яка стала сьомою правнучкою королеви Єлизавети II, назвали Леною Елізабет Тіндалл.
Про ім'я дівчинки повідомляє видання "Sky News".
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Зара Філліпс народила доньку 18 червня в госпіталі Страуд в Глостерширі, південно-західна Англія.
Зазначимо, що ім'я Єлизавета дали дівчинці на честь 92-річної королеви Великобританії.
Крім того, Лена наразі займає 19-е місце в черзі на трон. Дівчинка стала другою дитиною Зари та Майка, четвертою онукою принцеси Анни і сьомою правнучкою королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького Філіпа.
Подружжя зі старшою донькою Мією у 2015 році