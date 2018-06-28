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22:53, 26 червня
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Стало відомо ім'я новонародженої правнучки королеви Єлизавети II

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Зара Тіндалл з чоловіком
Зара Тіндалл з чоловіком / Фото з відкритих джерел

Британське королівське подружжя Зари Філліпс і її чоловіка Майка Тіндалла вдруге стали батьками. Новонароджену доньку, яка стала сьомою правнучкою королеви Єлизавети II, назвали Леною Елізабет Тіндалл.

Про ім'я дівчинки повідомляє видання "Sky News".

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Зара Філліпс народила доньку 18 червня в госпіталі Страуд в Глостерширі, південно-західна Англія. 

Зазначимо, що ім'я Єлизавета дали дівчинці на честь 92-річної королеви Великобританії.

Крім того, Лена наразі займає 19-е місце в черзі на трон. Дівчинка стала другою дитиною Зари та Майка, четвертою онукою принцеси Анни і сьомою правнучкою королеви Єлизавети II і герцога Единбурзького Філіпа.

Подружжя зі старшою донькою Мією у 2015 році
Подружжя зі старшою донькою Мією у 2015 році

Теги: LifeStyle Діти Королівська сім'я Єлизавета II
Джерело: 24 Канал
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