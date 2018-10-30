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      Стало відомо, коли Андрій Лунін дебютує за "Леганес"

      131 Читать новость на русском
      Андрій Лунін
      Андрій Лунін

      30 жовтня відбудеться перший матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії, в якому "Леганес" прийме "Райо Вальєкано". У цьому поєдинку в складі "Леганесу" дебютує український голкіпер Андрій Лунін.

      Ворота господарів з перших хвилин захищатиме 19-річний Андрій Лунін. Про це повідомив наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно на передматчевій прес-конференції.

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      "Голкіпером в цьому матчі стане Лунін. Він добре працює і заслуговує на цю можливість. І хоч він ще юнак, але він повинен продемонструвати свою цінність на полі. Цей поєдинок відмінна можливість зробити це", – цитує наставника "Леганесу" AS.

      Нагадаємо, в кінці серпня Луніна купив мадридський "Реал", після чого українець був відправлений в річну оренду в "Леганес".

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      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін
      Джерело: 24 Канал
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