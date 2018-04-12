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Стало відомо, коли Надія Савченко буде проходити детектор брехні

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Надія Савченко
Надія Савченко

Народний депутат Наді Савченко, яка зараз перебуває у СІЗО, все таки може пройти поліграф. Перший раз вона відмовилася від перевірки на детекторі брехні.

За словами сестри Наді Савченко Віри, перевірка на поліграфі запланована на 13 квітня. Про це вона розповіла виданню "Страна".

"Точний час перевірки на поліграфі буду знати ввечері, зараз намагаюся добитися побачення з Надією. Ось після зустрічі і буду знати більш конкретно. Відомо поки тільки, що допит на поліграфі проводитимуть тут же, в СІЗО СБУ", – розповіла Віра Савченко.

Читайте також: Надію Савченко забрали у лікарню з СІЗО, – сестра

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності та дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд взяв Савченко під варту терміном на 59 днів. 5 квітня вона мала пройти поліграф, але відмовилася в останній момент.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Порошенка, Турчинова, Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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