Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід Івану Бубенчику

Обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику відбудеться 24 квітня у Печерському райсуді Києва. Генеральна прокуратура нещодавно подала відповідне клопотання до суду, проте захист Бубенчика ще з ним не ознайомлений.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Ігор Коржук.

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"З цим клопотанням я наразі не ознайомлений, але ознайомлюсь в найближчий час. Його розгляд призначений на 24 квітня у Печерському райсуді Києва", – сказав Коржук.

Захисник уточнив, що поки не знає, який саме запобіжний захід буде просити для Бубенчика прокуратура, але припускає, що про тримання під вартою не йдеться.

Також він зазначив, що після того, як його підзахисному була вручена нова підозра, жодних слідчих дій не проводилося.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" Бубенчик заявив, що під час подій Майдану 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму ГПУ допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.