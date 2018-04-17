13:41
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, коли оберуть запобіжний захід Івану Бубенчику

90 Читать новость на русском
Іван Бубенчик
Іван Бубенчик / birdinflight.com

Обрання запобіжного заходу активісту євромайдану Івану Бубенчику відбудеться 24 квітня у Печерському райсуді Києва. Генеральна прокуратура нещодавно подала відповідне клопотання до суду, проте захист Бубенчика ще з ним не ознайомлений.

Про це "Українській правді" повідомив його адвокат Ігор Коржук.

Читайте також: Затримання Бубенчика – удар по здобутках Революції Гідності, – Єгор Соболєв

"З цим клопотанням я наразі не ознайомлений, але ознайомлюсь в найближчий час. Його розгляд призначений на 24 квітня у Печерському райсуді Києва", – сказав Коржук.

Захисник уточнив, що поки не знає, який саме запобіжний захід буде просити для Бубенчика прокуратура, але припускає, що про тримання під вартою не йдеться.

Також він зазначив, що після того, як його підзахисному була вручена нова підозра, жодних слідчих дій не проводилося.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" Бубенчик заявив, що під час подій Майдану 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму ГПУ допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України Новини політики Євромайдан Іван Бубенчик ГПУ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
сьогодні, 12:01 Репетиція 9 травня за російським сценарієм: як працює пропаганда
Володимир Шередега 1039
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 698
4 причины не увольняться с работы
сьогодні, 08:40 4 причины не увольняться с работы
Все про роботу 2160
Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
16 квітня, 23:00 Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
Іван Яковина 1534
Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
16 квітня, 22:01 Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
Олексій Чибісов 2223
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук