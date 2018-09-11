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Стало відомо, коли Рада планує оновити ЦВК

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Будівля ЦВК України
Будівля ЦВК України / Слово і Діло

Склад Центральної виборчої комісії України планують оновити 20 вересня. Цю дату, яку запропонував Андрій Парубій, прийняли і у "Блоці Петра Порошенка", і у "Народному Фронті".

Про це повідомляє "РБК-Україна".

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За інформацією агентства, джерела в БПП та "Народному фронті" це підтверджують. 

Аби припинити повноваження всієї комісії, Раді потрібна конституційна більшість – не менш ніж 300 голосів. Тому голосів навіть партій Президента, "Народного фронту", "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" разом буде недостатньо (всі ці політичні сили разом зараз представлені у Верховній Раді 282-ма депутатами).  Як показала практика, зібрати таку кількість голосів у поточному скликанні парламенту – завдання не з легких.

Склад ЦВК України намагаються оновити вже декілька років. На початку липня у зв'язку з цим розгорівся скандал, коли у БПП відмовилися знімати одну зі своїх кандидатур у члени Комісії і перестали брати участь у голосуваннях. Тоді Рада вперше зуміла прийняти рішення без голосів правлячої партії. 

хроніка подій
Теги: Новини України Новини політики ЦВК Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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