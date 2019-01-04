Стало відомо, коли розпочнеться продаж квитків на матч Ліги Європи "Динамо" – "Олімпіакос"

У вівторок, 8 січня, стартує продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/2019, в якому "Динамо" прийме грецький "Олімпіакос".

На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 і 500 гривень.

Читайте також: "Динамо" назвало найкращого гравця клубу в 2018 році



Ціни на квитки у матчі Динамо – Олімпіакос

Зазначимо, що домашній матч "біло-синіх" стане вирішальним у протистоянні, тому що перша гра відбудеться в Греції 14 лютого.

Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Динамо" – "Олімпіакос" відбудеться у четвер, 21 лютого. Початок зустрічі – о 21:00.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24