Стало відомо, коли розпочнеться продаж квитків на матч Ліги Європи "Динамо" – "Олімпіакос"
У вівторок, 8 січня, стартує продаж квитків на матч 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/2019, в якому "Динамо" прийме грецький "Олімпіакос".
На гру доступні квитки наступних цінових категорій: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 і 500 гривень.
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Ціни на квитки у матчі Динамо – Олімпіакос
Зазначимо, що домашній матч "біло-синіх" стане вирішальним у протистоянні, тому що перша гра відбудеться в Греції 14 лютого.
Нагадаємо, що матч Ліги Європи "Динамо" – "Олімпіакос" відбудеться у четвер, 21 лютого. Початок зустрічі – о 21:00.
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Джерело: 24 Канал
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