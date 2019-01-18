Стало відомо, коли Селезньов може дебютувати за "Малагу"

Головний тренер "Малаги Хуан" Рамон Муньїс заявив про те, що у новачка команди Євгена Селезньова є шанс дебютувати в найближчому матчі Сегунди з "Луго".

Іспанський клуб вже зареєстрував форварда і упорядкував відповідні документи, повідомляє Еldesmarque.

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Селезньов може дебютувати, подивимося, як складеться матч. Ми завжди намагаємося випускати футболістів, які готові на 100%. Він звикає до тактичних і фізичних аспектів партнерів по команді. Якщо ми порахуємо, що Євгену потрібно дати трохи більше часу, ми це зробимо. Якщо він не дебютує в цьому матчі, то зробить це в наступному ,

– сказав Муньїс.

Зазначимо, що "Малага" в Сегунді займає 3 місце з відставанням від лідера в 1 пункт.

Нагадаємо, 19 січня "Малага" зіграє з "Луго", а після цього вже 26 січня відбудеться матч проти "Тенеріфе".

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