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      Стало відомо, коли Селезньов може дебютувати за "Малагу"

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      Євген Селезньов дебютує за "Малагу"
      Євген Селезньов дебютує за "Малагу" / Скріншот

      Головний тренер "Малаги Хуан" Рамон Муньїс заявив про те, що у новачка команди Євгена Селезньова є шанс дебютувати в найближчому матчі Сегунди з "Луго".

      Іспанський клуб вже зареєстрував форварда і упорядкував відповідні документи, повідомляє Еldesmarque.

      Читайте також: Селезньов продемонстрував вражаючу техніку на першому тренуванні за "Малагу": відео

      Селезньов може дебютувати, подивимося, як складеться матч. Ми завжди намагаємося випускати футболістів, які готові на 100%. Він звикає до тактичних і фізичних аспектів партнерів по команді. Якщо ми порахуємо, що Євгену потрібно дати трохи більше часу, ми це зробимо. Якщо він не дебютує в цьому матчі, то зробить це в наступному ,
      – сказав Муньїс.

      Зазначимо, що "Малага" в Сегунді займає 3 місце з відставанням від лідера в 1 пункт.

      Нагадаємо, 19 січня "Малага" зіграє з "Луго", а після цього вже 26 січня відбудеться матч проти "Тенеріфе".

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      Теги: Спорт Футбол Євген Селезньов
      Джерело: 24 Канал
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