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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Стало відомо, коли українець Лунін підпише контракт з "Леганес"

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Андрій Лунін
Андрій Лунін / Getty Images

Воротар мадридського "Реалу" і збірної України Андрій Лунін стане гравцем "Леганеса" в найближчі години.

Про це повідомляє журналіст видання COPE Санті Дуке.

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Раніше повідомлялося, що "Реал" і "Леганес" вже домовилися про оренду Луніна, а український голкіпер вдруге поспіль не потрапив до заявки "вершкових" на матч Прімери проти "Жирони" (4:1).

В свою чергу "Реал" сподівається, що в оренді Лунін матиме вдосталь ігрового часу та зможе прогресувати.

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Теги: Новини спорту Футбол Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
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