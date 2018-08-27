Стало відомо, коли українець Лунін підпише контракт з "Леганес"

Воротар мадридського "Реалу" і збірної України Андрій Лунін стане гравцем "Леганеса" в найближчі години.

Про це повідомляє журналіст видання COPE Санті Дуке.

Читайте також: Дівчина Луніна прокоментувала перехід українця в "Леганес"

Día de noticias hoy en el mercado pepinero. La salida de Gabriel al Benfica y la llegada de Lunin al Lega están a punto y podrían ser oficiales durante la jornada. Con la salida del 8, la prioridad esta semana es fichar un sustituto y estar atentos a una buena opción en banda izq — Santi Duque (@Santi_Duque) 27 августа 2018 г.

Раніше повідомлялося, що "Реал" і "Леганес" вже домовилися про оренду Луніна, а український голкіпер вдруге поспіль не потрапив до заявки "вершкових" на матч Прімери проти "Жирони" (4:1).

В свою чергу "Реал" сподівається, що в оренді Лунін матиме вдосталь ігрового часу та зможе прогресувати.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24