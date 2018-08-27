Стало відомо, коли українець Лунін підпише контракт з "Леганес"
Воротар мадридського "Реалу" і збірної України Андрій Лунін стане гравцем "Леганеса" в найближчі години.
Про це повідомляє журналіст видання COPE Санті Дуке.
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Раніше повідомлялося, що "Реал" і "Леганес" вже домовилися про оренду Луніна, а український голкіпер вдруге поспіль не потрапив до заявки "вершкових" на матч Прімери проти "Жирони" (4:1).
В свою чергу "Реал" сподівається, що в оренді Лунін матиме вдосталь ігрового часу та зможе прогресувати.
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Джерело: 24 Канал
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