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      Стало відомо, коли український тренер Григорчук повернеться в "Астану"

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      Роман Григорчук повернеться в "Астану"
      Роман Григорчук повернеться в "Астану" / kazfootball.kz

      Український тренер Роман Григорчук знову буде працювати з "Астаною" і приступить до виконання своїх обов'язків 15 січня.

      Про це повідомив колишній президент "Астани" Саян Хамітжанов.

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      Роман Григорчук – головний тренер "Астани", з 15 січня почне виконувати свої обов'язки на зборі команди в ОАЕ, Григорій Бабаян залишається асистентом головного тренера. Хто такий Лалатовіч, я, якщо чесно, навіть не знаю. Що стосується Курбана Бердиєва, то його кандидатура нами ніколи не розглядалася. Навіщо нам шукати нових керманичів, коли у нас кваліфіковані тренери – Григорчук та Бабаян?,
      – підсумував Хамітжанов для Kazfootball.

      Нагадаємо, що восени Григорчук брав паузу в кар'єрі, яка була пов'язана з сімейними обставинами, а команду тимчасово очолював Бабаян, під керівництвом якого "Астана" стала чемпіоном Казахстану.

      У Лізі Європи "Астана" грала в одній групі з київським "Динамо", але посіла третє місце.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Новини Казахстану
      Джерело: 24 Канал
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