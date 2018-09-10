Стало відомо, коли УЄФА винесе рішення щодо матчу Чехія – Україна

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо інцидентів та порушень, допущених під час матчу Ліги націй між Чехією та Україною.

До української сторони є претензії щодо застосування вболівальниками піротехнічних виробів та кидання заборонених предметів, порушень порядку на стадіоні, проникнення на територію футбольного поля та заподіяння шкоди стадіону, пише "Футбол 24".

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Чеська сторона може бути покарана за затримку з початком матчу через проблеми з освітленням на стадіоні, проникнення фанатів на поле, нестачу стюардів та заблоковані сходи на арені.

Дисциплінарний комітет УЄФА прийме рішення по цій справі 27 вересня. Крім того, 21 вересня буде прийнято рішення по справі щодо поведінки польських вболівальників на виїзному матчі з Італією. Їм закидають використання піротехніки та расистську поведінку.

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