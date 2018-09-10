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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ
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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Стало відомо, коли УЄФА винесе рішення щодо матчу Чехія – Україна

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Бійка фанатів на матчі Чехія – Україна
Бійка фанатів на матчі Чехія – Україна

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо інцидентів та порушень, допущених під час матчу Ліги націй між Чехією та Україною.

До української сторони є претензії щодо застосування вболівальниками піротехнічних виробів та кидання заборонених предметів, порушень порядку на стадіоні, проникнення на територію футбольного поля та заподіяння шкоди стадіону, пише "Футбол 24".

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Чеська сторона може бути покарана за затримку з початком матчу через проблеми з освітленням на стадіоні, проникнення фанатів на поле, нестачу стюардів та заблоковані сходи на арені.

Дисциплінарний комітет УЄФА прийме рішення по цій справі 27 вересня. Крім того, 21 вересня буде прийнято рішення по справі щодо поведінки польських вболівальників на виїзному матчі з Італією. Їм закидають використання піротехніки та расистську поведінку.

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Теги: Спорт Футбол УЄФА Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
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