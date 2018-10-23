Стало відомо, коли відбудеться слухання у справі МакГрегора і Нурмагомедова

Засідання Атлетичною комісії штату Невада, на якому почнеться розгляд бійки після турніру UFC 229 в Лас-Вегасі, влаштованої командами Хабіба Нурмагомедова і Конора Макгрегора, відбудеться 24 жовтня.

Зазначимо, що відсторонення бійців від UFC триває з 15-го по 24 жовтня. Про це повідомляє видання mmanews.com.

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Нагадаємо, 6 жовтня у Лас-Вегасі у бою за титул чемпіона UFC російський боєць Хабіб Нурмагомедов отримав перемогу над ірландцем Конором МакГрегором.

Після бою Хабіб покинув межі клітки та накинувся на спаринг-партнера МакГрегора, а секундант росіянина напав на самого ірландця. Саме через це Хабіб не отримав чемпіонський пояс одразу після бою, а самого росіянина з залу виводила поліція.

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