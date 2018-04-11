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В Укравтодорі розповіли, коли відремонтують трасу Київ – Одеса

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Траса Київ – Одеса
Траса Київ – Одеса / Автодороги України

До 1 травня на найбільш проблемних ділянках траси міжнародного значення Київ – Одеса (М-05) буде здійснено аварійний ремонт та забезпечено проїзд.

Про це йдеться на сайті Державного агентства автомобільних доріг України.

Поточний ремонт на окремих ділянках дороги розпочали 3-го квітня.

До слова, аби цілковито відремонтувати цей автошлях, потрібно 16 млрд гривень. Наразі тривають перемовини української сторони із ЄБРР (Європейським банком реконструкції та розвитку) і ЄІБ (Європейським інвестиційним банком) щодо надання кредиту.

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Траса Київ – Одеса. Автомобільна дорога державного значення М-05 Київ - Одеса є складовою частиною міжнародного транспортного коридору європейського коридору Е95 Гельсінкі – Київ – Одеса – Димитровград – Алексанруполіс і має загальну протяжність 504,6 км і проходить через Київську, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. Інтенсивність руху на цій дорозі становить від 10 000 до 48 500 автомобілів на добу у Київській області, в Черкаській області – від 10 000 до 16 000 автомобілів на добу, в Одеській області – від 10 000 до 40 000 автомобілів на добу.

Теги: Новини України Новини Києва Дороги Держслужба автодоріг Новини Одеси
Джерело: 24 Канал
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