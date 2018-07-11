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Стало відомо, коли Ярмоленко дебютує за "Вест Хем"

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Андрій Ярмоленко зіграє за "Вест Хем"
Андрій Ярмоленко зіграє за "Вест Хем" / Getty Images

11 липня український футболіст Андрій Ярмоленко офіційно змінив клуб, ставши гравцем англійського "Вест Хему".

Англійський журналіст Сем Інкерсол повідомив, що у четвер, 12 липня, 28-річний український півзахисник проведе перше тренування з командою Пеллегріні у швейцарському Бад Рагац, де підходять до завершення тренувальні збори лондонців.

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Також існує два варіанти, коли Ярмоленко дебютує за "Вест Хем". "Молоти" зіграють спаринг проти "Вікомба" вже цієї суботи, 14 липня о 17:00 за Києвом. Однак наразі більш імовірним варіантом є дебют Андрія через тиждень у матчі проти "Престона" – 21 липня о цій же годині.

Сам футболіст поділився враженнями від переходу в новий клуб.

"Звичайно, я дуже щасливий перейти у "Вест Хем". Це великий клуб з хорошими фанами, я щасливий перейти в АПЛ. Англійська Прем'єр-ліга – найкраща ліга в світі. Знаю, що в "Вест Хемі" будується цікавий проект. Команда хоче досягти високих результатів і я радий цьому виклику", – сказав Ярмоленко.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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