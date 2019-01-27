Стало відомо, коли "Зеніт" представить Ракіцького
Російський "Зеніт" практично завершив купівлю захисника донецького "Шахтаря" Ярослава Ракіцького. Очікується, що гравець збірної України приєднається до нового клубу під час другого збору.
Ракіцький успішно пройшов медогляд у "синьо-біло-блакитних" і найближчим часом росіяни офіційно оголосять про його придбання, інформує "Спорт Экспресс".
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За інформацією видання, 29-річний український захисник прибуде до Петербурга між першим і другим збором, де і буде представлений команді. Приступить до роботи із "Зенітом" українець на другому зборі, який пройде з 1 до 10 лютого в іспанському Аліканте.
Загальні витрати на трансфер без урахування зарплати гравця складуть 12 млн євро.
За попередньою інформацією, зарплата українця у російському клубі складе 2,5 млн євро на рік.
Ракіцький не зіграв останні два товариські матчі на зборах за "Шахтар". Окрім того, гравця не видно на фото й під час тренування команди. Хоча повідомлення про його ушкодження не надходило.
"Масла у вогонь" підлило і фото новачка "Шахтаря" Валерія Бондаренка. Під час його представлення футболіст перебував у футболці з 44-м номером, який належить саме Ракіцькому. Хоча це може бути лише випадковістю. Однак це фото згодом було прибрано з Instagram телеканалу "Футбол".