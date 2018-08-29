Стало відомо, на що Бейонсе і Jay-Z потратять мільйон доларів
Відоме подружжя виконавців Бейонсе та Jay-Z продовжує свій світовий тур "On the Run II", в якому заробляє шалені статки. Однак зірки подбали не лише про сімейний бюджет, а й про студентів, навчання яких вони мають намір оплатити.
Про це повідомляють інсайдери у виданні The Fader.
Подружжя виділило по 100 тисяч доларів на навчання 11 старшокласникам з малозабезпечених сімей, які проживають в Атланті, Орландо, Маямі, Арлінгтоні, Нью-Орлеані, Х'юстоні, Феніксі, Лос-Анджелесі, Сан-Дієго, Санта-Кларі і Сіетлі.
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Джерела зазначають, що цієї суми студентам вистачить на повну оплату навчання у вищих навчальних закладах. Претенденти на стипендії будуть обрані згідно з академічною успішностю та рівнем фінансового стану в сім'ях старшокласників.