Стало відомо назву улюбленого фільму Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася у тому, що одним з її найулюбленіших фільмів стала американська комедія "Досягни успіху".

Про це повідомляє видання Harper's Bazaar. Читайте також: Меган Маркл відмовилася прийти на церемонію "Еммі" У своєму блозі The Tig (вже видаленому) дружина принца Гаррі розповіла про свій улюблений фільм. "Досягни успіху" – це американська спортивна комедія 2000 року про змагання університетських груп підтримки. Головну роль зіграла Кірстен Данст. Дивіться відео: трейлер фільму "Досягни успіху"