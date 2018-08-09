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Стало відомо назву улюбленого фільму Меган Маркл

32 Читать новость на русском
Меган Маркл
Меган Маркл / Колаж 24 канал

Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася у тому, що одним з її найулюбленіших фільмів стала американська комедія "Досягни успіху".

Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.

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У своєму блозі The Tig (вже видаленому) дружина принца Гаррі розповіла про свій улюблений фільм.

"Досягни успіху" – це американська спортивна комедія 2000 року про змагання університетських груп підтримки. Головну роль зіграла Кірстен Данст.

Дивіться відео: трейлер фільму "Досягни успіху"

 

Теги: Меган Маркл Королівська сім'я Кіно LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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