Стало відомо назву улюбленого фільму Меган Маркл
Герцогиня Сассекська Меган Маркл зізналася у тому, що одним з її найулюбленіших фільмів стала американська комедія "Досягни успіху".
Про це повідомляє видання Harper's Bazaar.
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У своєму блозі The Tig (вже видаленому) дружина принца Гаррі розповіла про свій улюблений фільм.
"Досягни успіху" – це американська спортивна комедія 2000 року про змагання університетських груп підтримки. Головну роль зіграла Кірстен Данст.
Дивіться відео: трейлер фільму "Досягни успіху"
Джерело: 24 Канал
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