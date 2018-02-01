Стало відомо, про що директор ЦРУ таємно спілкувався з керівником Служби зовнішньої розвідки Росії

Кілька днів тому відбулася, ймовірно, найбільш статусна зустріч керівників спецслужб Росії і США за останні роки. У Вашингтон таємно приїхав директор Служби зовнішньої розвідки Росії (СЗР) Сергій Наришкін і зустрівся з главою ЦРУ Майком Помпео.

Як розповів Майк Помпео, він обговорював з колегою з СЗР загрозу повернення з Сирії бойовиків забороненої в Росії організації "Ісламська держава" – вихідців з Росії і Середньої Азії. Про це повідомляє BBC з посиланням на інтерв’ю, яке Помпео дав каналу.

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Раніше про візит Наришкіна в США повідомив і посол Росії в Америці Анатолій Антонов.

Разом з Наришкіним в США прилетіли керівник головного управління російського генштабу (більш відомого як ГРУ) Ігор Коробов та директор ФСБ Олександр Бортніков, повідомила газета Washington Post з посиланням на власні джерела. Ні Помпео, ні Антонов про те, хто приїжджав разом з Наришкіним, не говорили.

Російська влада цей візит також не коментували. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков раніше відмовився коментувати цю зустріч.

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І Наришкін, і Коробов знаходяться під персональними американськими санкціями. Втім, за американськими законами, вони можуть приїхати з робочим візитом в США, якщо це не загрожує інтересам країни – рішення про це приймає держсекретар за погодженням з міністерством внутрішньої безпеки.

Помпео в інтерв'ю BBC розповів, що спілкувався з російським колегою про загрозу повернення бойовиків "Ісламського держави", які виїхали до Сирії з Росії і країн Середньої Азії: "Це глобальна проблема, та, яку нам необхідно вирішувати разом, щоб ми були в стані запобігати таким терористичні атаки, які траплялися в 2017 році".

Він зазначив, що хоча США і розглядають Росію як опонента з ядерним арсеналом, але, тим не менше, в області боротьби з тероризмом і "в деяких інших областях", де російські та американські спецслужби можуть працювати разом, "потрібно це робити".

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Помпео розповів, що і російська розвідка ділиться інформацією, "яка приносить користь Заходу".

"Це область, в якій ми можемо працювати разом, де у нас є спільні інтереси", – зазначив Помпео.

Про привід для зустрічі Помпео розповів і у відповіді на запит сенатора Чарльза Шумера. Він зазначив, що у зустрічах керівництва ЦРУ з російськими колегами немає нічого "несприятливого".

"Ми періодично зустрічаємося з російськими колегами з тих же причин, за якими це робили наші попередники – щоб тримати Америку в безпеці", – написав Помпео Шумеру.

За його словами, на таких зустрічах обговорюються "дуже складні теми", за якими інтереси Росії і США збігаються.

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