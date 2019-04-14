Стало відомо про жорсткі тюремні умови для Ассанжа

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж після рішення суду про його арешт був направлений до в'язниці суворого режиму Белмарш, в якій зазвичай містяться особливо небезпечні злочинці.

У Белмарші утримуються найнебезпечніші в'язні в країні. Зокрема, серед ув'язнених цієї в'язниці значився Абу Катада, який раніше вважався "правою рукою лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена", а також четверо засуджених за спробу здійснити теракт в лондонському громадському транспорті.

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Те, що Ассанжа направили саме в цю в'язницю, "може говорити про серйозний підхід британської влади до затримання" засновника WikiLeaks, зазначає Bloomberg.

Ув'язнені в Белмарші проводять практично весь час в своїх камерах. Зазвичай ув'язнені проводять поза камерами менше ніж дві години на тиждень. Найгірше справи у підрозділі з посиленою охороною, де камери настільки маленькі, що можуть викликати напади клаустрофобії, а доступ в тренажерний зал і бібліотеку обмежений.

Плюсом перебування у в'язниці для Ассанжа може стати доступ до медичного обслуговування, якого він був позбавлений в посольстві Еквадору. Протягом семи років він не проходив обстеження у лікаря, повідомив його адвокат. У посольстві Еквадору в Лондоні Ассанж знаходився з 2012 року. Він жив в тісній кімнаті без вікон, в якій були тільки ліжко, стіл і бігова доріжка.

Влада Еквадору 11 квітня відмовила Ассанжу в подальшому наданні притулку, після цього він був затриманий британською поліцією. Засновника WikiLeaks можуть екстрадувати до США. Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Ассанж був позбавлений притулку через порушення міжнародних конвенцій та через агресивну поведінку.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи та матеріали, які викривають багатьох світових лідерів. У 2010 році шведські правоохоронні органи звинуватили Ассанжа в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні та звернулися до Великобританії з вимогою про екстрадицію.



У 2012 році британський суд ухвалив рішення про арешт і видачу Ассанжа Стокгольму. Відтоді засновник WikiLeaks переховувався у будівлі посольства Еквадору у Лондоні.

Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні: дивіться відео