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Стало відомо, що принц Гаррі подарував Меган Маркл на весілля

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Меган Маркл одягнула перстень принцеси Діани
Меган Маркл одягнула перстень принцеси Діани / www.gettyimages.in

Вчора, 19 травня, після всіх урочистостей подружжя Меган Маркл і принца Гаррі переодягнулось та відправилось на вечірку у Фрогмор-хаус неподалік Віндзорського замку. Тоді ж на правій руці новоспеченої герцогині красувалась неймовірна сімейна реліквія.

Як повідомляють у ЗМІ, британський принц Гаррі подарував своїй дружині Меган Маркл кільце з аквамарином, що належало його матері принцесі Діані. Саме ним вона доповнила свій білосніжний та стриманий образ від Стелли Маккартні.

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Меган Маркл одягнула перстень принцеси Діани

Для свого другого весільного образу, який також відзначився неабиякою скромністю і вишуканістю, Меган Маркл на вечірку у Фрогмор-хаус обрала білосніжну сукню до підлоги від Стелли Маккартні, яка закріплювалась на шиї. Для виходу Меган обрала ті ж підбори, що й під час першого образу. ЇЇ наряд користувачі також вже встигли порівняти з одним зі світських виходів принцеси Діани.


Принцеса Діана і Меган Маркл

Щаслива пара після урочистого обіду, влаштованого на честь весілля королевою Єлизаветою II, сіла у Jaguar 1968 року та поїхала на прийом у Фрогмор-хаус, який організував принц Чарльз, – батько принца Гаррі.

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Що цікаво, у 2010 році принц Вільям подарував своїй нареченій Кейт Міддлтон також кільце з блакитним сапфіром, яке належало принцесі Діані. Після її загибелі у автокатастрофі 31 серпня 1997 року, її сини принц Вільям і Гаррі поділили між собою її пам'ятні речі.


Принцеса Діана і Кейт Міддлтон

Теги: Зіркові весілля Королівське весілля Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Королівська сім'я Меган Маркл LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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