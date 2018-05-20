Стало відомо, що принц Гаррі подарував Меган Маркл на весілля

Вчора, 19 травня, після всіх урочистостей подружжя Меган Маркл і принца Гаррі переодягнулось та відправилось на вечірку у Фрогмор-хаус неподалік Віндзорського замку. Тоді ж на правій руці новоспеченої герцогині красувалась неймовірна сімейна реліквія.

Як повідомляють у ЗМІ, британський принц Гаррі подарував своїй дружині Меган Маркл кільце з аквамарином, що належало його матері принцесі Діані. Саме ним вона доповнила свій білосніжний та стриманий образ від Стелли Маккартні.

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Меган Маркл одягнула перстень принцеси Діани

Для свого другого весільного образу, який також відзначився неабиякою скромністю і вишуканістю, Меган Маркл на вечірку у Фрогмор-хаус обрала білосніжну сукню до підлоги від Стелли Маккартні, яка закріплювалась на шиї. Для виходу Меган обрала ті ж підбори, що й під час першого образу. ЇЇ наряд користувачі також вже встигли порівняти з одним зі світських виходів принцеси Діани.



Принцеса Діана і Меган Маркл

Щаслива пара після урочистого обіду, влаштованого на честь весілля королевою Єлизаветою II, сіла у Jaguar 1968 року та поїхала на прийом у Фрогмор-хаус, який організував принц Чарльз, – батько принца Гаррі.

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The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 мая 2018 г.

Що цікаво, у 2010 році принц Вільям подарував своїй нареченій Кейт Міддлтон також кільце з блакитним сапфіром, яке належало принцесі Діані. Після її загибелі у автокатастрофі 31 серпня 1997 року, її сини принц Вільям і Гаррі поділили між собою її пам'ятні речі.



Принцеса Діана і Кейт Міддлтон