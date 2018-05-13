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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Стало відомо, що сказала Нетта одразу після перемоги на Євробаченні-2018

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Нетта після перемоги на Євробаченні-2018
Нетта після перемоги на Євробаченні-2018 / Getty Images

Співачка з Ізраїлю Нетта Барзілай зараз почувається дуже щасливою. За її словами, для неї була велика честь виступити на сцені Євробачення перед величезною аудиторією. А щодо пісні-переможниці, то, як переконує виконавиця, у ній розповідається, перш за все, про боротьбу.

Про це вона розповіла у першому після перемоги інтерв'ю офіційному Youtube-каналу пісенного конкурсу Євробачення.

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"Не знаю, не знаю. Знаю лише, що це для мене величезна честь бути тут присутньою, на цій сцені. Щоб щось змінити у світі, що показати щось інакше усьому світові, перед 200 мільйонами людей", – зазначила співачка.  

За її словами, представниця Кіпру Елені Фурейра, яка вже під час конкурсу стала його фавориткою на думку букмекерів, виступила неперевершено.

Музика – це завжди музика, і я завжди це говорила. Це трошки кумедно, коли порівнюють жанри музики. Але для тієї більшості, яка обрала мене, мій виступ стоїть на найвищому місці. Відтак, я є враженою, щасливою та для мене велика честь виграти цю нагороду для багатьох інших людей, не лише для мене,
– зауважила представниця Ізраїлю. 

Як підкреслює виконавиця, пісня-переможниця стосується не лише жінок, а всіх, хто бореться, аби бути собою, хто бореться зі своїм начальством, владою та тими, хто на них наступає. Також Нетта переконує, що її пісня має дуже щасливу атмосферу.

"Я дуже хочу додому, до Ізраїлю. Це все", – додала щаслива переможниця Євробачення-2018. 

Перші слова Нетти після перемоги на Євробаченні-2018: відео 

Нагадаємо, за підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Музика Новини культури Нетта Барзілай Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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