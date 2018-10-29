Стало відомо, скільки Дерев'янченко заробив за поєдинок з Джейкобсом

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко (12-1, 10 КО) заробив майже півмільйона доларів за бій проти Даніела Джейкобса (35-2, 29 КО).

Офіційний гонорар Дерев'янченка – 462,5 тисячі доларів. Загальний же заробіток українського боксера поки не розголошується.

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За перемогу над українцем 31-річний американець отримає близько 1,6 мільйона доларів. Його гарантований гонорар склав 1 мільйон доларів, однак з урахуванням виплат телеканалом HBO загальна сума досягне 1,6 мільйона.

Нагадаємо, що бій пройшов всю дистанцію і завершився перемогою Джейкобса роздільним рішенням суддів.

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