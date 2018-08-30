Стало відомо, скільки людей підірвались на мінах на Донбасі

Міноборони повідомило, що станом на 1 серпня 2018 у зоні проведення ООС від мін постраждали 1858 осіб, з них майже 400 – загинули.

Про це повідомило HROMADSKE.

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На брифінгу про стан виконання заходів протимінної діяльності в Україні начальник управління екологічної безпеки і протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров розповів деталі.

Постраждали 102 дитини, з них – 21 дитина загинула. У 2014 році подібна статистика зовсім не велася,

– проінформував Комісаров.

З початку АТО від 14 квітня 2014 року і до 15 серпня 2017 року від вибухів загинули не менше за 2 тисячі 558 цивільних, з них 242 дитини.

Українські спеціалісти знешкодили вже понад 250 тисяч вибухових пристроїв – мін, снарядів, гранат. А скільки ще цієї небезпеки на територіях Донецької та Луганської областей – достеменно ніхто не знає.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 294 ідентифікованих осіб, які зникли безвісти під час війни на Донбасі, та понад тисячу тіл, особу яких досі не вдалося встановити.