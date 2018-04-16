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Сутички у Єревані: стало відомо, скільки людей постраждало

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У результаті сутичок у Єревані госпіталізовано 46 осіб
У результаті сутичок у Єревані госпіталізовано 46 осіб / Фото з відкритих джерел

У результаті зіткнення протестуючих проти висунення кандидатури Сержа Саргсяна на пост прем'єра Вірменії демонстрантів і поліції у центрі Єревана госпіталізовано 46 людей, з них – шестеро поліцейських.

Про це повідомляє прес-служба міністерства охорони здоров'я Вірменії, передає "Інтерфакс-Україна".

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У демонстрантів в основному поверхневі поранення нижніх кінцівок. Також одному з поліцейських перерізали вени, зараз його прооперували. Наразі нікому небезпека не загрожує,
– зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, у понеділок, 16 квітня, розпочались масові сутички в Єревані. Учасники акції, які виступають проти можливого призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії екс-президента Сержа Саргсяна увірвалися в будівлю університету. Лідер протестного руху заявив, що кінцева мета акції протесту – дійти до будівлі парламенту.

Теги: Єреван Новини Вірменії Сутички
Джерело: 24 Канал
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