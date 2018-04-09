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ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стало відомо, скільки людей загинули під час атаки по сирійській базі

1946 Читать новость на русском
Війна в Сирії
Війна в Сирії / TGCom24

Внаслідок ракетного удару по сирійській базі Тійфор загинули 14 людей. При цьому досі достеменно невідомо, хто скоїв атаку.

Про це з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Associated Press.

Ракетний удар трапився 9 квітня. Серед загиблих осіб є як сирійці, так і іранці.

Нагадаємо, Росія намагається звинуватити в ударі по "Тійфорі" ізраїльську армію, проте та звинувачення відкидає.

Теги: Жертви Війна у Сирії
Джерело: 24 Канал
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