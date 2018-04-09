Стало відомо, скільки людей загинули під час атаки по сирійській базі

Внаслідок ракетного удару по сирійській базі Тійфор загинули 14 людей. При цьому досі достеменно невідомо, хто скоїв атаку.

Про це з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомляє Associated Press.

Ракетний удар трапився 9 квітня. Серед загиблих осіб є як сирійці, так і іранці.

Нагадаємо, Росія намагається звинуватити в ударі по "Тійфорі" ізраїльську армію, проте та звинувачення відкидає.