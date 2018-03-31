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Стало відомо, скільки Порошенко витратив на туристичні послуги у 2017 році

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / job-sbu.org

Близько 2,736 млн гривень Президент України Петро Порошенко витратив на туристичні послуги у 2017 році. Таку суму він задекларував в електронній декларації за минулий рік.

Згідно з даними, які Петро Порошенко оприлюднив на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, витрати на туристичні послуги в 2017 році склали 1320930 грн і 1414919 грн, пише Інтерфакс.

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Також, як витрати на послуги проживання задекларовані 1179270 гривень. При цьому зазначено, що всі ці витрати здійснені в Україні.

У декларацію Порошенко також внесені як представницькі витрати делегації 95476 грн, витрачені в Бельгії.

Теги: е-декларування Новини України Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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