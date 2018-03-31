Стало відомо, скільки Порошенко витратив на туристичні послуги у 2017 році
Близько 2,736 млн гривень Президент України Петро Порошенко витратив на туристичні послуги у 2017 році. Таку суму він задекларував в електронній декларації за минулий рік.
Згідно з даними, які Петро Порошенко оприлюднив на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, витрати на туристичні послуги в 2017 році склали 1320930 грн і 1414919 грн, пише Інтерфакс.
Читайте також: У скільки обійдеться розмінування Донбасу: озвучено цифру
Також, як витрати на послуги проживання задекларовані 1179270 гривень. При цьому зазначено, що всі ці витрати здійснені в Україні.
У декларацію Порошенко також внесені як представницькі витрати делегації 95476 грн, витрачені в Бельгії.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі