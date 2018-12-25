Стало відомо, скільки "Реал" заробив за перемогу на Клубному чемпіонаті світу

Мадридський "Реал" переміг "Аль-Айн" із Саудівської Аравії у фіналі Клубного чемпіонату світу. Розгромивши суперника, "Реал" втретє поспіль виграв титул.

За інформацією французького видання Sports, гравців "Реала" за перемогу в клубному чемпіонаті світу очікує солідна винагорода. ФІФА виділила не менше 4,2 мільйона євро переможцю турніру, а кожен гравець отримає по десять тисяч євро.

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Попутно "бланкос" вийшли на перше місце за кількістю виграних Клубних чемпіонатів світу в цілому. Тепер мадридців чотири титули, а у "Барселони" три.

До того ж, Сантьяго Соларі виграв свій перший серйозний трофей в якості тренера.

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