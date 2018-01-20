Стало відомо, скільки спортсменів з КНДР поїдуть на Олімпіаду в Південну Корею
На Олімпіаду-2018, що 9 лютого стартує у південнокорейському Пхенчхані, поїде 22 спортсмени з Північної Кореї.
Про це повідомив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.
22 спортсмена з КНДР виступлять в трьох видах спорту і п'яти дисциплінах,
– зазначив Бах за підсумками зустрічі представників Північної і Південної Кореї в Лозанні.
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Він підтвердив, що спортсмени Південної і Північної Кореї виступлять в одній команді.
Північнокорейські спортсмени виступлять у фігурному катанні, ковзанярському спорті (шорт-трек), лижних гонках, гірських лижах і хокеї.
До делегації з КНДР також увійдуть 24 офіційні особи та 21 представник ЗМІ.
Раніше стало відомо, що на церемонії відкриття Олімпіади команди з Північної та Південної Кореї вийдуть під одним прапором так званої "єдиної Кореї". Делегації двох Корей очолюватимуть міністри спорту обох країн.