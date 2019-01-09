Стало відомо, скільки зароблять українські тенісисти на Australian Open-2019
Організатори першого в цьому році турніру серії Grand Slam – Australian Open 2019 оголосили призовий фонд турніру.
У 2019 році призовий фонд становитиме 62,5 млн доларів, що на 7,5 млн більше за минулорічний.
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Одиночний розряд, основна сітка:
Переможець $4,100,000
Фіналіст $2,050,000
1/2 фіналу $920,000
1/4 фіналу $460,000
4-й раунд $260,000
3-й раунд $155,000
2-й раунд $105,000
1-й раунд $75,000
Парний розряд (на команду):
Переможці $750,000
Фіналісти $375,000
1/2 фіналу $190,000
1/4 фіналу $100,000
3-й раунд $55,000
2-й раунд $32,500
1-й раунд $21,000
Одиночний розряд, кваліфікація:
3-й раунд $45,000
2-й раунд $25,000
1-й раунд $ 15,000
Змішаний парний розряд (на команду):
Переможці $185,000
Фіналісти 95,000
1/2 фіналу $47,500
1/4 фіналу $23,000
2-й раунд $11,500
1-й раунд $5,950
Нагадаємо, що четверо українських тенісисток потрапили в основну сітку Australian Open за рейтингом. Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова. Перший в цьому році турнір серії Grand Slam стартує 14 січня, кваліфікація розпочинається 8 січня.