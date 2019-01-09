Стало відомо, скільки зароблять українські тенісисти на Australian Open-2019

Організатори першого в цьому році турніру серії Grand Slam – Australian Open 2019 оголосили призовий фонд турніру.

У 2019 році призовий фонд становитиме 62,5 млн доларів, що на 7,5 млн більше за минулорічний.

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Одиночний розряд, основна сітка:

Переможець $4,100,000

Фіналіст $2,050,000

1/2 фіналу $920,000

1/4 фіналу $460,000

4-й раунд $260,000

3-й раунд $155,000

2-й раунд $105,000

1-й раунд $75,000

Парний розряд (на команду):

Переможці $750,000

Фіналісти $375,000

1/2 фіналу $190,000

1/4 фіналу $100,000

3-й раунд $55,000

2-й раунд $32,500

1-й раунд $21,000

Одиночний розряд, кваліфікація:

3-й раунд $45,000

2-й раунд $25,000

1-й раунд $ 15,000

Змішаний парний розряд (на команду):

Переможці $185,000

Фіналісти 95,000

1/2 фіналу $47,500

1/4 фіналу $23,000

2-й раунд $11,500

1-й раунд $5,950

Нагадаємо, що четверо українських тенісисток потрапили в основну сітку Australian Open за рейтингом. Це Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Даяна Ястремська і Катерина Козлова. Перший в цьому році турнір серії Grand Slam стартує 14 січня, кваліфікація розпочинається 8 січня.