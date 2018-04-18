Стало відомо, у яких українських містах побуває Кубок Ліги чемпіонів УЄФА

Із 22 квітня по 30 квітня Кубок Ліги чемпіонів УЕФА побуває в п'яти містах України у рамках трофі-туру під назвою Trophy Experience.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Починаючи з 22 квітня триватиме тур Кубка Ліги чемпіонів містами України, так званий Trophy Experience. Він відбудеться в п’яти містах. Ми намагалися охопити всі частини України. Тур кубка розпочнеться 22 квітня в Маріуполі, 23 квітня він буде в Дніпрі, 26 квітня – в Харкові, 29 квітня – в Одесі і 30 квітня тур закінчиться у Львові", – розповів директор департаменту з підготовки та проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА-2018 Федерацій футболу України Андрій Бондаренко.

Нагадаємо, фінальна гра Ліги чемпіонів УЄФА відбудеться 26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві.