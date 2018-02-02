Стало відомо, як буде виглядати сцена Євробачення 2018

Організатори популярного пісенного конкурсу Євробачення 2018 представили проект дизайну головної сцени пісенного конкурсу. Виконаний він в океанському стилі.

Про це повідомляє ТСН.

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"У зв'язку з тим, що слоганом "Євробаченя 2018" є вислів "Усі на борт", а логотипом морська мушля, то дизайн сцени був навіяний корпусом корабля, який відображає історію і культуру Португалії", – йдеться у повідомленні.

Розробником дизайну сцени став німець Florian Wieder. До слова, він вже четвертий рік поспіль виступає дизайнером сцени "Євробачення".

Довідка: цьогоріч "Євробачення-2018" відбудеться у Лісабоні. Півфінали "Євробачення 2018" заплановані на 8 і 10 травня, фінал – 12 травня.