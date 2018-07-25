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Стало відомо, як покарали учасників Pussy Riot, які вибігли на поле у фіналі ЧС-2018

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Учасники акції "Міліціонер вступає в гру"
Учасники акції "Міліціонер вступає в гру"

Суд оштрафував на 1,5 тисячі рублів кожного з учасників Pussy Riot, які під час матчу ЧС-2018 вибігли на поле в поліцейській формі.

У середу, 25 липня, світовий суд Хамовницького району Москви призначив штраф в розмірі 1500 рублів кожному з чотирьох учасників арт-групи Pussy Riot, які вибігли в поліцейській формі на футбольне поле під час фінального матчу чемпіонату світу.

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Свою вину не визнав ніхто з оштрафованих. За словами їхнього адвоката Миколи Васильєва, використовуючи в ході мистецької акції поліцейську форму її учасники не зазіхали на інститути державної влади, а прагнули донести сенс супутнього їй маніфесту "Міліціонер вступає в гру", приуроченого до Дня смерті поета Дмитра Олександровича Прігова, автора образу "міліціонера, носія небесної державності".

Також 16 липня учасницю гурту Pussy Riot Вероніку Нікульшину, яка брала участь в акції, арештували на 15 діб.

Нагадаємо, у другому таймі фіналу Чемпіонату світу між збірними Франції та Хорватії на поле вибігли глядачі. Їх довелося ловити стюардам. Під час атаки хорватської збірної до центрального кола прорвалися глядачі. Однак їх одразу ж піймали стюарди і забрали з поля. Затримка у грі була незначною.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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