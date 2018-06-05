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Стало відомо, як відсвяткувала своє 43-річчя Анджеліна Джолі

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Анджеліна Джолі
Анджеліна Джолі / Фото з відкритих джерел

Голлівудська кіноактриса Анджеліна Джолі після розлучення з Бредом Піттом все частіше проводить час з дітьми. Її день народження 4 червня не стало виключенням.

Як повідомляє видання The Daily Mail, папараці 4 червня помітили її у парку розваг Великобританії, де вона провела час зі своїми підростаючими дітьми. Серед них були 13-річна Захара, 12-річна Шайло та 9-річні двійнята Вів'єн та Нокс.

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Зіркова матуся каталася з дітьми на американських гірках, допомагала дітям вигравати в різних атракціонах та просто весело проводила з ними час.


Анджеліна Джолі на американських гірках

Для свого street-style образу жінка обрала не надто святковий наряд, – чорні штани з пуховиком та білу футболку. Своє волосся вона зав’язала у пучок, а ненафарбовані очі приховала під чорними окулярами.


Джолі з дітьми святкує своє 43-річчя


Джолі з дітьми святкує своє 43-річчя

Нагадаємо, що днями Джолі з’явилась на одній з фотографій, де бере участь у зйомках нового фільму "Малефісенти 2" разом із Елль Феннінг.

Теги: LifeStyle Голлівуд Діти Анджеліна Джолі
Джерело: 24 Канал
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