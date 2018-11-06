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      Стало відомо, яка модель представить бюстгальтер за мільйон доларів на Victoria's Secret Show

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      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show
      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show / www.gettyimages.in

      До грандіозного Victoria's Secret Fashion Show 2018 в Нью-Йорку залишилось 2 дні. Тому напередодні події бренд представив свій дорогоцінний бюстгальтер та модель, яка його демонструватиме на показі. Нею стала 29-річна шведська модель Ельза Госк.

      Про це повідомила сама зірка білизняної марки в Instagram.

      "Дякую, Victoria's Secret, що здійснив мою мрію! Вже не можу дочекатися, щоб вдягнути бюстгальтер Fantasy Bra за мільйон доларів на подіумі вже за кілька днів!", – поділилася емоціями щаслива модель та додала декілька пікантних фото у білизні з презентації в Нью-Йорку.

      Читайте також: Грандіозне шоу Victoria's Secret: що відомо про модну подію


      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show 


      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show


      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show

      Розкішний бюстгальтер під назвою The Dream Angels Fantasy Bra і справді коштує один мільйон доларів та є справою рук Atelier Swarovski. Однак це не найдорожча білизна в історії бренду. У 2000 році "ангел" Жизель Бундхен удостоїлась честі представити бюстгальтер за 15 мільйонів доларів.

      Читайте також: В мережі показали бюстгальтер ціною в два мільйони доларів від Victoria's Secret: фото


      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show


      Ельза Госк представить The Dream Angels Fantasy Bra на Victoria's Secret Fashion Show

      Фото: Getty Images

      Теги: LifeStyle Victoria's Secret Еротика Мода
      Джерело: 24 Канал
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