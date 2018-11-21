Стало відомо, яка зарплата в президента Прем'єр-ліги України
Стало відомо, скільки заробляє швейцарський президент Прем'єр-ліги України Томас Грімм.
Фахівець отримує 20 тисяч євро в місяць, повідомляє шоу "ТаТоТаке".
Читайте також: Українську Прем'єр-лігу розширять до 16 клубів, – ЗМІ
Що цікаво, Грімм буває в Україні раз в три тижні на три дні.
Нагадаємо, що Грімм був обраний новим президентом Прем'єр-ліги у квітні 2018 року. У 2016 році швейцарець займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до чемпіонату Європи-2016.
Читайте також: Оренда позолоченої квартири, Мальдіви та Bentley: що приховує декларація нардепа Павелка
Крім цього, Грімм обіймав посаду президента "Янг Бойз", а у 2009 році був обраний на пост глави швейцарської футбольної ліги, яку очолював протягом двох років.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Каролін Возняцкі зазнала поразки у другому раунді29 квітня 2010 , 21:30
Мадридський "Атлетіко" став першим переможцем Ліги Європи13 травня 2010 , 14:05 1
"Інтеру" потрібен нападник ПСЖ, сенсаційного іспанця прооперують24 грудня 2013 , 16:33
"Карпати" найближчим часом оголосять про два трансфери30 серпня 2014 , 12:21