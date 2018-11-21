Стало відомо, яка зарплата в президента Прем'єр-ліги України

Стало відомо, скільки заробляє швейцарський президент Прем'єр-ліги України Томас Грімм.

Фахівець отримує 20 тисяч євро в місяць, повідомляє шоу "ТаТоТаке".

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Що цікаво, Грімм буває в Україні раз в три тижні на три дні.

Нагадаємо, що Грімм був обраний новим президентом Прем'єр-ліги у квітні 2018 року. У 2016 році швейцарець займався юридичними питаннями при підготовці збірної України до чемпіонату Європи-2016.

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Крім цього, Грімм обіймав посаду президента "Янг Бойз", а у 2009 році був обраний на пост глави швейцарської футбольної ліги, яку очолював протягом двох років.