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Стало відомо, які українські ТРЦ є небезпечними

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ТРЦ
ТРЦ "Dream Town" у Києві, за словами рятувальників, має правопорушення / Фото з відкритих джерел

Державна служба з надзвичайних ситуацій має перевірити близько 30 тисяч об'єктів із масовим скупченням людей, з яких більше 4 тисяч – ТРЦ, близько 2 тисячі лікарень та понад 25 тисяч шкіл і дитячих садків. Наразі перевірено пожежну безпеку вже 1319 місць.

Про це повідоми на голова ДСНС Микола Чечоткін на засіданні Кабміну.

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Серед поданих до суду матеріалів на зупинку роботи увага до питань безпеки практично не приділяється в ТРЦ "Альтаїровський" в місті Одеса, ТРЦ "Рікос" та супермаркеті "Колібріус" в Рівненській області, де шляхи евакуації не відповідають вимогам норм, а системи протипожежного захисту роками залишаються в непрацездатному стані,
– заявив Чечоткін.

У Києві підлягають перевірці 9 торговельних центрів. Голова ДСНС вказав назви торговельних центрів, які створюють небезпеку людям. А саме, у "Магелані" та "Дрімтауні" вже виявлені правопорушення.

За його словами, при перевірці було виявлено понад 15 тисяч порушень, з яких понад 5 тисяч не усувалися протягом тривалого часу. Найгірший стан склався в Донецькій, Сумській та Тернопільській областях.

Всього на керівників об'єктів накладено 1200 адміністративних стягнень. До суду подано позови на закриття 37 об'єктів.

Крім того, Чечоткін сказав, що отримує інформацію про надходження дзвінків з пропозиціями за певну винагороду "вирішити питання щодо лояльного ставлення тих, хто перевіряє". Він просить повідомляти про такі випадки за телефоном довіри правоохоронних органів.

Нагадаємо, 25 березня спалахнула пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня". За словами очевидців, у Кемерово, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. З 30 березня і протягом 10 днів по всій країні підпалюватимуть торговельно-розважальні центри з метою перевірки. Так надзвичайники тестують роботу систем безпеки, пожежогасіння та шляхів евакуації.

Теги: Новини України Пожежа в Кемерові ДСНС Надзвичайні ситуації Пожежа
Джерело: 24 Канал
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