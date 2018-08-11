Стало відомо, який титул отримає Кейт Міддлтон, коли принц Вільям стане королем

Герцог Кембриджський принц Вільям займає друге місце у черзі на престол Великобританії після його батька принца Чарльза.

Після того, як герцог Кембриджський стане королем Вільямом V, його дружина Кейт Міддлтон стане королевою Катериною. Однак без номера у титулі, на зразок Катерина VI. Про це повідомляє королівський історик Марлен Кеніг, пише видання "Hello!".

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Дружина короля за традицією королева. У більшості монархій чоловік королеви повинен мати титул, але не розділяє його з дружиною,

– пояснив експерт, чому чоловік королеви Єлизавети II, принц Філіп, не став королем.

Крім того, коли принц Чарльз зійде на престол, старший син принц Вільям прийме його титули: герцога Корнуолльского і герцога Ротсей, а Кейт Міддлтон успадкує їх від чоловіка.

За словами Марлена Кенінга, принц Вільям отримає ще один титул від бабусі – принца Уельського, а його дружина, відповідно, стане принцесою Уельською.