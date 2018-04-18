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Стало відомо, яку країну визнано лідером з переробки сміття в ЄС

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Стало відомо, яку країну визнано лідером з переробки сміття в ЄС
Стало відомо, яку країну визнано лідером з переробки сміття в ЄС / фото з відкритих джерел

За результатами дослідження Німецького інституту економіки (IW) саме Німеччину визнано лідером з переробки сміття в Європейському союзі.

Про це пише Інтерфакс-Україна.

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У ФРН частка повернення сміття в корисний оборот становить 66%, в той час як в середньому по Європі цей показник становить 46%, повідомила газета Die Welt. Також в число лідерів по переробці сміття входять Австрія, Бельгія і Нідерланди, в яких частка повернення відходів перевищує 50%. Далі йдуть Швеція (48,9%), Франція (41,7%) та Іспанія (29,7%),
– йдеться у повідомленні.

Замикають рейтинг Греція з показником 17% і Румунія з 13,3%, а також Мальта, де частка повернення сміття становить всього 7,1%.

Проте, експерти IW розкритикували жителів Німеччини за те, що вони виробляють більше сміття, ніж в середньому по Європі. Так, з 2015 по 2016 рік загальна кількість відходів в Євросоюзі зменшилася на 4%, в той час як в Німеччині показник збільшився на 11%.

Зазначається, що кожен німець виробляє 626 кілограмів сміття на рік, що пов'язано з високим рівнем добробуту в країні. В середньому по Європі цей показник становить 482 кілограми на людину.

Теги: Екологія Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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