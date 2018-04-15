Стало відомо, яку суму витратили на безпеку засновника Facebook Марка Цукерберга
Близько 9 мільйонів доларів компанія Facebook витратила на безпеку та ділові поїздки її засновника Марка Цукерберга у 2017 році.
Про це повідомляє телеканал CNN.
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Ця сума виросла на третину у порівнянні з 2016 роком – тоді на заходи безпеки Цукерберга витратили 5,8 мільйонів.
За інформацією телеканалу, з 2015 року витрати на безпеку і поїздки Цукерберга склали близько 20 мільйонів. У Facebook підкреслили, що такі витрати обумовлені "загрозами особистій безпеці" Цукерберга, які виникають через те, що він засновник, голова і генеральний директор компанії.
Джерело: 24 Канал
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