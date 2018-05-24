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Стало відомо, за кого вболіватиме відомий коментатор Сергій Савелій у фіналі Ліги чемпіонів

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Сергій Савелій
Сергій Савелій

У суботу, 26 травня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, де зіграють іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль". Відомий коментатор Сергій Савелій назвав команду, за яку вболіватиме у цьому матчі.

"Фінал Ліги чемпіонів, та ще й у Києві, чекаю з нетерпінням. Однозначно – вболіватиму за англійський "Ліверпуль". Ну не люблю я "реальних" симулянтів", – зізнався Сергій Савелій.

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Назвав коментатор і рахунок, з яким закінчиться матч

"Звісно, рахунок передбачити – то справа невдячна. Але спробую: хочу 2:1 на користь "Лівера", – розповів Сергій Савелій.

Цілком ймовірно, що Сергій Савелій працюватиме під час футбольного матчу.

"Де дивитимуся поєдинок? Хотілося б вдома – з комфортом. Але, можливо, доведеться бути у фан-зоні на Контрактовій площі. Така вже у нас, коментаторів, робота", – підсумував Сергій Савелій.

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Теги: Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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