Стало відомо, за скільки "Карпати" продали контракт Жозе Мораіша

Стала відома сума, за яку корейський "Чонбук Моторс" викупив контракт Жозе Мораіша у "Карпат".

Львівський клуб отримав за цей трансфер 100 000 євро, але вимагав 200 000 євро, повідомляє FootballHub.

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За нашою інформацією, корейський Чонбук викупив контракт Жозе Мораїша за 100 тисяч євро

Але @FCKarpatyLviv вимагали 200 тисяч євро pic.twitter.com/GUC99KHbqK — FootballHub (@FootballHub_Ua) 1 декабря 2018 г.

Зазначимо, що "Карпати" не планували звільняти португальського тренера і хотіли продовжувати співпрацю, проте клуб з Республіки Корея виплатив необхідну суму, тому львів'яни нічого зробити не могли.

Нагадаємо, зараз "Карпати" йдуть на 10-му місці в УПЛ, маючи 16 очок в активі. До кінця року вони мають зіграти на виїзді проти "Арсенал-Київ" (1 грудня) і прийняти вдома "Динамо" (8 грудня).

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