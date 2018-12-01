Стало відомо, за скільки "Карпати" продали контракт Жозе Мораіша
Стала відома сума, за яку корейський "Чонбук Моторс" викупив контракт Жозе Мораіша у "Карпат".
Львівський клуб отримав за цей трансфер 100 000 євро, але вимагав 200 000 євро, повідомляє FootballHub.
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Зазначимо, що "Карпати" не планували звільняти португальського тренера і хотіли продовжувати співпрацю, проте клуб з Республіки Корея виплатив необхідну суму, тому львів'яни нічого зробити не могли.
Нагадаємо, зараз "Карпати" йдуть на 10-му місці в УПЛ, маючи 16 очок в активі. До кінця року вони мають зіграти на виїзді проти "Арсенал-Київ" (1 грудня) і прийняти вдома "Динамо" (8 грудня).
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Джерело: 24 Канал
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