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      Стало відомо, за скільки "Карпати" продали контракт Жозе Мораіша

      274 Читать новость на русском
      Жозе Мораіш
      Жозе Мораіш

      Стала відома сума, за яку корейський "Чонбук Моторс" викупив контракт Жозе Мораіша у "Карпат".

      Львівський клуб отримав за цей трансфер 100 000 євро, але вимагав 200 000 євро, повідомляє FootballHub.

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      Зазначимо, що "Карпати" не планували звільняти португальського тренера і хотіли продовжувати співпрацю, проте клуб з Республіки Корея виплатив необхідну суму, тому львів'яни нічого зробити не могли.

      Нагадаємо, зараз "Карпати" йдуть на 10-му місці в УПЛ, маючи 16 очок в активі. До кінця року вони мають зіграти на виїзді проти "Арсенал-Київ" (1 грудня) і прийняти вдома "Динамо" (8 грудня).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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