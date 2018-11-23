Стало відомо, за які призові поборються фіналісти Ліги націй

В УЄФА розповіли скільки мільйонів євро отримають команди, які виграли свої групи в елітному дивізіоні Ліги націй.

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Переможець турніру отримає – 7,5 мільйона євро, повідомляє прес-служба УЄФА.

Фіналіст отримає на мільйон менше – 6,5 мільйона євро. Третє місце заробить 5,5 мільйона євро, а четверте – 4,5 мільйона євро.

Ці суми вже включають по три мільйони, які учасники фінального раунду гарантували собі як переможці груп Ліги А: 1,5 мільйона виплат солідарності плюс 1,5 мільйона призових за перше місце у своїх групах.

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Загальний фонд виплат солідарності й бонусів для 55 асоціацій, які брали участь в Лізі націй, склав 76,25 мільйона євро.

Нагадаємо, що до фінальної стадії пробилися Нідерланди, Швейцарія, Португалія та Англія.